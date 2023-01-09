Ветер сорвал крышу спортзала в школе в Павлодарской области (фото)

Сорванная крыша. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ночь с 8 на 9 января в одном из сел Железинского района Павлодарской области ветром снесло кровлю общеобразовательной школы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что 9 января в 00:30 в Березовской общеобразовательной основной школе села Актау произошел срыв кровли в спортзале на площади 240 кв.м. Инцидент случился в результате сильного порыва ветра.

В ДЧС Павлодарской области добавили, что жертв и пострадавших нет.

Сорванная крыша. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Отмечается, что, по данным синоптиков, порывы ветра достигали 17 м/с. Согласно информации на сайте "Казгидромет", скорость ветра от 15 до 29 м/с считается опасным явлением погоды.

Сорванная крыша. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Сорванная крыша. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее ураган обрушился на Жамбылскую область. В районе наблюдался сильный ветер до 30 м/с. В результате непогоды установлено падение 20 столбов линий электропередачи (ЛЭП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004650-veter-sorval-kryshu-sportzala-v-shkole-v-pavlodarskoy-oblasti-foto/