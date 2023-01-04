Сорванные крыши, разбитые авто: появились кадры последствий урагана в Жамбылской области

Последствия урагана. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Полицейские показали видео последствий непогоды, которая обрушилась на Жамбылскую область. Были сорваны крыши домов, повреждены автомобили. Подробности рассказали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что в Жамбылской области стражи порядка проводят работу по защите жителей от последствий стихийного бедствия.

Всего задействовано около 400 сотрудников ДП. Инспекторы батальонов патрульной полиции освободили из снежного плена более 500 автомашин.

Было закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Западная Европа - Западный Китай (со 160 по 239 км) и Тараз - Шымкент (с 534 по 593 км).

Правоохранители круглосуточно осуществляют патрулирование дорог, а также проводят аварийно-спасательные и восстановительно-очистительные работы.

Участковые инспекторы обходят свои административные участки, разговаривают с жителями и просят их оставаться дома. Кроме того, они убирают поваленные деревья, опасные провода, сорванные крыши домов, находят хозяев машин и просят их поставить транспортные средства в безопасное место.

В ДП региона призвали отказаться от дальних поездок.

Между тем в акимате Жамбылской области сообщили, что глава региона Нуржан Нуржигитов посетил город Жанатас и ознакомился с ходом восстановительных работ после сильного урагана.

В восстановлении электрических сетей задействовано 10 бригад. Аким поручил завершить работы за 2-3 часа.

Напомним, ранее стало известно, что непогода обрушилась на Жамбылскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004112-sorvannye-kryshi-razbitye-avto-poyavilis-kadry-posledstviy-uragana-v-zhambylskoy-oblasti/