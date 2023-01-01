В Кызылорде горела новогодняя елка

Огонь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минувшей ночью, 1 января, новогодняя елка загорелась в поселке Табсогет Кызылорде, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Отмечается, что в службу 112 поступило сообщение о том, что примерно в 2 часа ночи, в поселке Табсогет, расположенном в пригороде, загорелась новогодняя елка.

7 сотрудников пожарной части №4 после получения сообщения о пожаре направились на место событий. Отмечается, что пожар был локализован в 2:07, а полностью потушен в 2:08.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.

Напомним, что в Сербии во время новогодней вечеринки утонул плавучий ночной клуб. К счастью, никто серьезно не пострадал - лишь одна девушка отделалась легкими травмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003911-v-kyzylorde-gorela-novogodnyaya-elka/