Ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки в Сербии (фото)

Затонувший клуб. Фото с места событий: twitter.com/samstreetwrites

Во время встречи Нового года в столице Сербии затонул плавучий клуб (сплав). К счастью, в этом инциденте никто не погиб - лишь один человек получил травмы.

Во время вечеринки затонул известный среди жителей Белграда сплав "Фристайлер", пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Была проведена эвакуация, к счастью, обошлось без жертв.

В результате произошедшего пострадала одна девушка, которая получила легкие травмы.

Напомним, на днях в Турции произошел взрыв в одном из кафе в городе Айдын. В результате инцидента погибли 7 человек. Специалисты пришли к выводу, что трагедия случилась из-за газового баллона. По факту трагедии был задержан один человек, сообщили местные власти. Стражи порядка проводят расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003900-nochnoy-klub-zatonul-vo-vremya-novogodney-vecherinki-v-serbii-foto/