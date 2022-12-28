19 вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/ekaraganda.kz

Утром 28 декабря на станции Карабас в Карагандинской области произошел сход с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ", передает корреспондент NUR.KZ.

По информации нацкомпании, 28 декабря в 07.45 на станции Карабас участка Караганда- Агадырь в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов. Жертв и пострадавших нет.

"По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику", - отметили в КТЖ.

Для расследования обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда.

"Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана", - пояснили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003397-19-vagonov-soshli-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti-video/