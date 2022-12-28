Огромные глыбы снега обрушились на авто в Павлодаре (видео)

Обрушение снега на авто. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

В Павлодаре на автомобиль с крыши обрушились огромные глыбы снега и повредили его. Момент попал на видео. Оказалось, что инцидент произошел на одном из рынков, сообщает Telegram-канал "Новости МВД РК".

Стражи порядка рассказали, что по улице Академика Чокина на припаркованную Toyota с крыши одного из продуктовых рынков обрушился скопившийся снег.

В отношении директора здания составлен административный протокол по ст.505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов).

"По возмещению причиненного материального ущерба водителю рекомендовано обратиться с гражданским иском в суд", - пояснили в полиции.

Правоохранители призвали своевременно проводить уборку снега и наледи с крыш в целях безопасности граждан и их имущества.

Напомним, ранее стало известно, что в Павлодаре ограбили салон сотовой связи на 12 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003367-ogromnye-glyby-snega-obrushilis-na-avto-v-pavlodare-video/