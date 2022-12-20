Гибель корвета "Сукхотай" в Сиамском заливе: найден один выживший и шестеро погибших. Спасатели не теряют надежды

Карта поисков пострадавших с корвета "Сукхотай". Фото: Jack Taylor/AFP/Getty Images

Во вторник тайские спасатели, продолжающие поиски членов экипажа затонувшего корвета "Сукхотай", обнаружили одного выжившего и тела шестерых погибших моряков.

На борту корвета Королевских военно-морских сил Таиланда "Сукхотай" (HTMS Sukhothai) находились 106 военнослужащих. Корабль затонул во время шторма в Сиамском заливе в воскресенье.

75 человек удалось спасти, 23 моряка на этот момент числятся пропавшими без вести.

"Мы нашли моряка через 41 час после того, как корабль затонул, и он был жив. Поэтому мы верим, что там есть еще живые, и будем продолжать поиски каждую минуту и днем и ночью", - заявил глава штаба Королевского флота Таиланда Чотлантис Навануграха.

В поисках оставшихся моряков задействованы вертолеты, два самолета и четыре корабля Королевских ВМС.

Главнокомандующий Королевскими военно-морскими силами Таиланда Чонгчай Чомченгпает признал на пресс-конференции во вторник, что на борту корвета не было достаточно спасательных жилетов: "Сукхотай" перевозил дополнительный персонал, чтобы присоединиться к празднованию годовщины со дня рождения Апакона Кьянтивонги, которого считают основателем тайского Королевского флота.

Официальный представитель ВМС адмирал Погкронг Монтрадпалин заявил, что во вторник район поиска расширился, спасатели сосредоточились на зонах у берегов. Он также отметил, что в заливе все еще продолжается шторм.

Тайские военные сообщили, что когда условия улучшатся, команда водолазов осмотрит затонувшее судно, чтобы провести детальное расследование инцидента.

Что случилось

Во время шторма в воскресенье корабль сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, после чего произошло короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей.

После отключения электроэнергии экипаж пытался спасти корабль, но он завалился на бок и затонул около 23:30 воскресенья по местному времени (16:30 GMT) примерно в 22 милях (около 40 км) от берега.

На помощь были направлены три корабля ВМС и вертолеты, но только один корабль сумел добраться до корвета до того, как он затонул. Подошедший фрегат подобрал большую часть экипажа "Сукхотай".

В понедельник премьер-министр Прают Чан-о-Ча распорядился о начале расследования катастрофы.

Адмирал Чонлатис Навануграха назвал инцидент одной из самых тяжелых трагедий в истории военно-морского флота страны.

"Такого почти никогда не случалось в истории наших сил, особенно с кораблем, находившемся в активной эксплуатации", - сказал Би-би-си пресс-секретарь ВМС Таиланда адмирал Погкронг Монтхардпалин.

Корвет "Сукхотай" был построен на судоверфи Tacoma в штате Вашингтон, США, в середине 1980-х годов и был принят на вооружение ВМС Таиланда в феврале 1987 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2002338-gibel-korveta-sukhotay-v-siamskom-zalive-nayden-odin-vyzhivshiy-i-shestero-pogibshih-spasateli-ne-teryayut-nadezhdy/