Полицейский и фельдшер вытащили женщину из горящего дома в Алматы

Сгоревший дом. Фото: ДЧС Алматы

В воскресенье, 18 декабря, в Алматы случился пожар в частном жилом доме. До прибытия пожарных инспектор полиции и фельдшер сокрой помощи спасли женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 10:24.

На место пожара были направлены пожарные расчеты по повышенному рангу, а также службы взаимодействия города.

Как оказалось, загорелась кровля и потолочное перекрытие частного жилого дома на площади 120 квадратных метров.

"Из-за высокой горючей загрузки, создалась угроза распространения огня на близстоящий жилой дом", - говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что пожарным удалось за 23 минуты локализовать возгорания, и менее чем за час полностью ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет в результате ЧП нет.

"До прибытия пожарных подразделений с риском для собственной жизни старший инспектор полка патрульной полиции "Буран-240" Ашеков Багдат и фельдшер станции № 10 ССМП Руземов Тахир спасли из горящего дома 31-летнюю женщину, которая из-за травмы ноги (состояние послеоперационного вмешательства) не могла самостоятельно покинуть помещение", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что, спасая женщину, инспектор Ашеков Багдат и сам поранился стеклом. Но госпитализация ему не понадобилась - после осмотра врачей он вернулся к службе.

По данным ДЧС, полицейского и феьдшера представят к поощрению руководством департамента.

Ашеков Багдат и Руземов Тахир. Фото: ДЧС Алматы

Напомним, ранее в результате пожара в Атырауской области серьезные ожоги получили супруги. Они оба попали в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001966-politseyskiy-i-feldsher-vytaschili-zhenschinu-iz-goryaschego-doma-v-almaty/