Автомобиль сгорел дотла в гараже экибастузца

Пожар. Иллюстративное фото: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/Getty Images

Вчера вечером в Экибастузе произошел пожар в гараже, пристроенном к дому. Хотя в ЧП никто не пострадал, автомобиль, находившийся в помещении, спасти не удалось, передает издание Pavlodarnews.kz.

Пожар в гараже одного из жителей города Экибастуза произошел вечером 17 декабря. По данным областного ДЧС, сообщение на пульт "101" поступило в 22:57.

По словам пожарных, прибывших на место происшествия, горела кровля покрытого металлочерепицей гаража, пристроенного к двухэтажному жилому дому.

"Внутри гаража полностью выгорел автомобиль марки Mazda. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. Задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в департаменте по ЧС.

Причину возгорания и полный ущерб пока устанавливают.

Горожан призвали соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Напомним, что если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу по экстренным номерам "112" или "101". Как подчеркивается на сайте eGov.kz, сообщая о пожаре будьте готовы назвать диспетчеру следующие сведения:

точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);

место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);

если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;

если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;

при необходимости объясните варианты пути и подъезда.

Дальнейшие действия:

Перекройте газ. Обесточьте помещение. Выведите людей из задымленных помещений на улицу. Закройте окна и двери. Сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.

Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности – спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001961-avtomobil-sgorel-dotla-v-garazhe-ekibastuztsa/