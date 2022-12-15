Пожар произошел в районе "Экспо" в Астане

Пожар в Астане. Фото: t.me/astanovka98

В социальных сетях появился кадр с дымом возле строящихся многоэтажных домов в Астане. В пресс-службе столичного ДЧС прокомментировали ситуацию, сообщив, что произошло возгорание по проспекту Улы дала, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликован снимок с дымом над строящимся зданием.

"Горит стройка напротив Экспо Плаза", – говорится в описании к фотографии.

По данным пресс-службы ДЧС Астаны, сообщение о пожаре по проспекту Улы дала, 8/1 поступило сегодня, 15 декабря, в 12:19.

"К моменту прибытия было установлено, что в подъезде происходит горение электрокабеля с четвертого по первый этажи, подали ствол на тушение. Электричество было обесточено администрацией новостроящегося объекта. В 13:13 – ликвидация", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее мы рассказывали о том, что ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее на первом транспортере системы топливоподачи произошло возгорание, что привело к выходу из строя силовых фидеров, мазутного хозяйства.

На прошлой неделе в Караганде многодетная семья осталась без жилья после того, как 9 декабря сгорел их дом в результате взрыва газового баллона. Три члена семьи – двое взрослых и ребенок – находятся в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001723-pozhar-proizoshel-v-rayone-ekspo-v-astane/