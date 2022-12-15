Усть-Каменогорск "утонул" в снегу. Осадки рекордно шли почти 30 часов

Огромный сугроб. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

Рекордный снегопад прошел в Усть-Каменогорске: коммунальные службы не успевали очищать улицы, работая на одних и тех же участках по несколько раз, в регионе закрывали дороги, а школьников перевели на дистанционное обучение, передает телеканал "Астана".

В Усть-Каменогорске впервые за последние 6 лет снег шел беспрерывно почти 30 часов. На борьбу с последствиями непогоды бросили более 200 коммунальных работников.

Горожане не отчаивались и воспринимали ситуацию с юмором: кто-то танцевал под снегом, а кто-то выходил на экстрим-прогулку с домашними животными, которые норовят принять снежные ванны; некоторые и вовсе запустили челлендж с хэштегом "Найди свою машину". Видео из Усть-Каменогорска публиковали в Сети.

Отмечается, что в праздничные дни в городе пообещали морозы, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001638-ust-kamenogorsk-utonul-v-snegu-osadki-rekordno-shli-pochti-30-chasov-video/