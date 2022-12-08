Мужчина спас троих детей и их родителей из горящего дома в Жетысуской области

Пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жетысуской области в селе Улкен Панфиловского района загорелся частный жилой дом. Очевидец до прибытия пожарных вынес из горящего дома троих детей и помог эвакуироваться их родителям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 декабря около 21:40. Потушить пожар удалось в 22:22. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

"Сообщившим о пожаре в противопожарную службу стал первый очевидец, который до прибытия противопожарной службы вынес из детской комнаты горящего дома троих детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения, помог эвакуироваться из дома их родителям, которые на тот момент спали, вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара", – рассказали в пресс-службе ДЧС, отметив, что в происшествии никто не пострадал.

В ДЧС сообщили, что героем стал Еркебулан Айтбаев – младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 Жаркента. Он находился дома в свободное от несения службы время.

Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Ранее в Алматинской области при пожаре в селе Космос Енбекшиказахского района погибли бабушка и два ее внука. Еще шесть человек были доставлены в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000769-muzhchina-spas-troih-detey-i-ih-roditeley-iz-goryaschego-doma-v-zhetysuskoy-oblasti/