Столб черного дыма напугал жителей Астаны (видео)

Пожар. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

Пожар произошел сегодня на территории одной из новостроек в Астане. Кадры с места происшествия появились в Сети и вызвали тревогу у астанчан, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик, снятый очевидцем произошедшего, был опубликован в паблике astana_brothers в Instagram. На кадрах видно, как черный дым поднимается в районе стройки на правом берегу.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС города, возгорание произошло сегодня днем, примерно в 16:00, по улице Токпанова в столичном районе Алматы.

На территории новостройки загорелись строительные материалы, уточнили в ведомстве.

17 человек личного состава и 3 единицы техники работали на месте пожара.

Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС. По данным ведомства, полностью справиться с возгоранием удалось в 16:42.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000758-stolb-chernogo-dyma-napugal-zhiteley-astany-video/