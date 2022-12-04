Землетрясение силой 2 балла произошло в Алматинской области

Стакан с водой. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня днем в Алматинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

Сообщается, что сетью сейсмических станций "СОМЭ" (Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция) МЧС РК 4 декабря 2022 года в 16:08 было зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагался в 116 километрах восточней города Алматы на территории Кегенского района Алматинской области (в 10 километрах от села Курметы). Известно следующее:

энергетический класс землетрясения – 7.3;

магнитуда MPV – 3.8;

координаты эпицентра – 43.04° с.ш. 78.32° в.д.;

глубина – 10 километров;

сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) – 2 балла.

Добавим, что по данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5. Это, например, Чилийское землетрясение 22 мая 1960 года, а также Суматринское землетрясение в Индонезии 26 декабря 2004 года и печально известное последовавшим за ним разрушительным цунами.

"По получении информации ДЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, "Казселезащита", прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях. Сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", – отметили представители ведомства.

В Департамента по ЧС Алматинской области напомнили о порядке действии при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повторится;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000084-zemletryasenie-siloy-2-balla-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/