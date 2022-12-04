16 многоэтажек и десятки частных домов остались без тепла в Петропавловске

Здание ТЭЦ "Севказэнерго". Кадр из видео: instagram.com/sevkazenergo

16 многоквартирных и больше 40 частных домов сегодня, 4 декабря, остались без отопления в Петропавловске. В АО Севказэнерго" заявили, что произошло технологическое нарушение на тепломагистрали, передает издание "Петропавловск.news".

По данным издания, жители некоторых домов, в которых пропало отопление, сообщали о прорыве трубы на тепломагистрали - якобы над трубами поднимался пар.

Между тем в официальном Instagram-аккаунте "Севказэнерго" появилось объяснение, почему в домах пропало тепло.

"4 декабря в 10.00 ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" приступило к устранению технологического нарушения на тепломагистрали № 15. Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что из-за работ под временное ограничение теплоснабжения попали 16 многоквартирных жилых домов и 42 частных дома.

"Бригада теплосетевой компании работает оперативно, проблем с подключением объектов не будет", - заверили в "Севказэнерго".

Завершить работы в компании пообещали до 16:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2000073-16-mnogoetazhek-i-desyatki-chastnyh-domov-ostalis-bez-tepla-v-petropavlovske/