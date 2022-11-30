Автомобиль с пятью пассажирами оказался под снежной лавиной в ВКО (видео)

Автомобиль под снегом. Кадр из видео: YouTube/Polisia KZ

Машина с супружеской парой и еще тремя пассажирами во время метели направилась из Усть-Каменогорска в Алтай. Однако ранним утром на серпантине трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи автомобиль попал под снежную лавину, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка во время патрулирования увидели на трассе заваленную снегом машину и бросились на помощь. Сначала они пытались откапать транспорт лопатами, но у них ничего не вышло, затем они использовали для отбуксировки УАЗ, тоже не получилось.

Тогда полицейские привезли трактор грейдер (это землеройная машина, которая позволяет выполнять такие различные работы как: резание, перемещение и разравнивание грунта, а также гравийных и щебеночных материалов – прим. ред.), с помощью которого и удалось вызволить автомобиль из снежного капкана.

В ведомстве сообщили, что троих пассажиров, державших путь до Алтая, сотрудники полиции посадили в попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанной машины полицейские повезли в Серебрянск и поселили их в гостинице, пока транспорт будет в ремонте.

Полицейские вытаскивают машину из снежного завала. Фото: polisia.kz

Ранее в Карагандинской области два автомобиля с людьми при переправе через реку Нура провалились под лед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999625-avtomobil-s-pyatyu-passazhirami-okazalsya-pod-snezhnoy-lavinoy-v-vko-video/