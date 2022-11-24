"Бороться надо": крысы терроризируют автомобилистов Усть-Каменогорска

Крыса. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автомобилисты Усть-Каменогорска жалуются на нашествие крыс: грызуны в поисках тепла прячутся под капотами автомобилей и портят оборудование.

Как передает телеканал "Астана", горожане связывают резкое увеличение поголовья серых вредителей с тем, что в домах перестали проводить спецобработку.

Житель Усть-Каменогорска Александр Мишаев рассказывает, что каждый день, прежде чем сесть в машину, внимательно ее осматривает. Мужчина признается, что не удивится, если вредители доберутся и до двигателя.

"Неделю назад голубь старый под капотом был, обглоданный крысой. Сейчас холодно, они и лезут в тепло. А есть надо, и обгрызают. И провода будут грызть - это в порядке вещей. Бороться надо. Кошмар", — возмущен горожанин Александр Мишаев.

При этом во дворах города нет проблем с мусором. Однако грызуны продолжают появляться, пугая тем самым горожан.

Между тем санврачи заявляют, что крысы в микрорайоне - не их зона ответственности. Они ссылаются на статью санитарных правил, мол жителям надо самим проявить сознательность и обратиться в КСК, а тем в свою очередь - в местные акиматы.

"Согласно статье 107 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации", профилактическая дератизация проводится местными исполнительными органами районов и городов", — заявили в Департаменте санэпидконтроля ВКО.

Тем временем в соцсетях крысиная тема набирает популярность. И в отличие от санврачей горожане жителям микрорайона советуют проверенный народный способ - завести котов.

Тем временем в местном КСК подтвердили, что в ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1998708-borotsya-nado-krysy-terroriziruyut-avtomobilistov-ust-kamenogorska-video/