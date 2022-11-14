Спасатели обратились к алматинцам

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Департамент по ЧС обратился к горожанам и гостям южной столицы из-за объявленного в мегаполисе штормового предупреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Во вторник, 15 ноября, в горах Алматы объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендуют алматинцам и гостям города не оставлять машины под деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями.

Кроме того, в ДЧС поделились рекомендациями на случай шквалистого ветра. Так, горожанам советуют:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

плотно закрыть окна и двери, убрать со двора, открытых балконов и лоджий хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу;

находясь на улице, постараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш могут упасть шифер и другие кровельные материалы.

"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам", - подчеркнули в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997111-spasateli-obratilis-k-almatintsam/