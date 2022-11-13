Сильный ветер и осадки: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 14 ноября, в ряде регионов Казахстана ожидаются сильные осадки и шквальный ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, 14 ноября на севере Улытауской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На большей части области прогнозируется метель, а также гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Жезказгане на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

На севере и в центре Восточно-Казахстанской области будет низовая метель, жителей области также предупредили о гололеде. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере и в центре – до 15-20 м/с.

В понедельник днем на севере Актюбинской области, а также в Актобе ожидаются метель и гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Абайской области прогнозируется низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре региона – 15-20 с порывами до 25 м/с.

На большей части Туркестанской области завтра днем будет дождь, в горных районах – сильные дождь и снег. На юге, западе в центре, а также в горных районах – туман. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, а на горных перевалах – до 30 м/с и более.

В Шымкенте и Туркестане ожидается юго-западный ветер до 15-20, а утром и днем возможны порывы до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке региона ожидаются метель и гололед. Ветер северо-запдный 15-20, порывы 23 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области в понедельник ожидаются дождь и снег. На севере и западе области – гололед. Ветер южный, ночью его скорость будет достигать 15-20 м/с, а порывы – до 23-28 м/с.

14 ноября в Атырауской и Мангистауской областях будет сильный ветер с порывами до 23 м/с.

В Кызылординской области, а также в городе Костанае ожидается сильный ветер – 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области, 14 и 15 ноября прогнозируются осадки. На севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, а также в Таразе – 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14 ноября – временами 30 м/с и более.

Отметим, что во время сильного ветра следует соблюдать ряд правил безопасности. Их приводит портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

При сильном ветре:

все окна в доме или квартире должны быть плотно закрыты;

с незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут выпасть наружу;

оказавшись на улице, нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев – по возможности, укрыться в безопасном месте;

нельзя парковать автотранспорт под большими деревьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996963-silnyy-veter-i-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/