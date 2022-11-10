Строящийся ЖК загорелся в Алматы (видео)

Загоревшийся жилой комплекс в Алматы. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Алматы загорелся жилой комплекс, который находится на стадии постройки. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Пожар произошел сегодня, во второй половине дня. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

"Ликвидация началась в 15:13. Площадь пожара -30 кв.м.", - сообщили в ДЧС города.

Вскоре стало известно, что возгорание ликвидировали.

"10 ноября в 14:57 пожарные расчеты ДЧС Алматы направлены в Бостандыкский район, проспект Абая, угол улицы Кашгарская. По прибытии через 4 минуты обнаружено возгорание на втором этаже девятиэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15:07 и ликвидировано в 15:13. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Алматы.

Журналист Михаил Козачков опубликовал видео горящего ЖК в Telegram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996609-stroyaschiysya-zhk-zagorelsya-v-almaty-video/