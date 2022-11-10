"Скорая" с роженицей загорелась в Жетысу (видео)

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алакольском районе Жетысуской области загорелась машина скорой помощи, которая везла женщину в роддом. На помощь медикам пришли полицейские, сообщает информационный портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел 8 ноября на трассе "Алматы-Оскемен".

Как рассказали в полиции, у машины скорой помощи, везшей из села Кабанбай в Ушарал рожающую женщину, случилось возгорание, из-за чего карета медиков не могла ехать дальше.

Поблизости оказался полицейский патруль, контролировавший этот участок республиканской дороги. Стражи порядка оперативно доставили роженицу в больницу.

"Медики пытались доставить из села Кабанбай в город Ушарал беременную пациентку, у которой наблюдались родовые схватки. Наши сотрудники Айдын Газизов и Данияр Жаксыгельдинов сразу же поместили женщину в полицейский автопатруль и оперативно доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь", – рассказал заместитель командира БПП ДП Жетысуской области Абылай Беркендыков.

Медики поблагодарили полицейских за оперативные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996492-skoraya-s-rozhenitsey-zagorelas-v-zhetysu-video/