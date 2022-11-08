Ученые: Наводнения могут стать причиной голода в Африке

Наводнение. Иллюстративное фото: SimpleImages / Getty Images

Наводнения угрожают запасам продовольствия в Африке не меньше чем засуха. К таким выводам пришли американские ученые. По их мнению, современные меры борьбы с голодом не приспособлены для работы во время наводнений, передает Quartz.

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В начале этого года запасы продовольствия в Сомали сократились до критического уровня из-за засухи. Сеть систем раннего предупреждения о голоде, которая отслеживает уровень продовольственной безопасности во всем мире, призвала к срочной поддержке со стороны других стран. Однако новые исследования показывают, что современная система, которая широко используется гуманитарными организациями для раздачи продовольствия, не очень приспособлена для оценки последствий наводнения.

Исследователи из Университета Мэриленда, Нью-Йоркского университета и Колумбийского университета считают, что наводнения могут быть такими же опасными для запасов продовольствия, как и засуха.

Наводнение может нанести ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре, дорогам, судовым путям, а также мельницам, где хранятся продукты питания, и фабрикам, где эти продукты производятся. Наводнение также способно смыть все посевы.

"Дождям и наводнениям уделяется пристальное внимание, но период времени между обильными осадками и наводнениями может быть достаточно быстрым. Непонимание этих нюансов может привести к тому, что в одних регионах будет оказано слишком много помощи, а в других недостаточно", — говорит Сонали Макдермид, автор исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996007-uchenye-navodneniya-mogut-stat-prichinoy-goloda-v-afrike/