Утечка загрязненной нефтью воды произошла в Актюбинской области

Резервуары с нефтью. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авария случилась в минувший понедельник на месторождении Кенкиякнефть в Актюбинской области. Площадь загрязнения превысила 3 тысячи квадратных метров, сообщает сайт телеканала КТК.

Месторождение Кенкиякнефть принадлежит китайской компании "CNPC-Актобемунайгаз".

Как сообщили экологи, утечка произошла в понедельник ночью в Темирском районе. На одной из скважин разорвало сварной шов. Сейчас на месте ликвидируют последствия аварии. К моменту приезда специалистов утечка загрязненной жидкости продолжалась.

Инспекторы уже провели замеры и отобрали пробы. Точный ущерб устанавливается.

"Мы со своей стороны начали внеплановую проверку в отношении "CNPC-Актобемунайгаз". Причина аварии – разрыв сварного шва основного ствола на скважине. Это и привело к разливу", — сообщил начальник отдела Департамента экологии Актюбинской области Турар Кожанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995312-utechka-zagryaznennoy-neftyu-vody-proizoshla-v-aktyubinskoy-oblasti-video/