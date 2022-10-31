13 человек спасли из горящей многоэтажки в Астане (фото)

Пожар в многоэтажке в Астане. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Сегодня в Астане загорелась квартира в 14-этажном доме. Пожарным удалось спасти 13 человек, 9 из которых – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Сообщается, что сегодня, 31 октября, в 17:39 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Мангилик ел.

"Уже через 6 минут огнеборцы прибыли на место, где было установлено, что на седьмом этаже 14-этажного ЖК "Айсанам" создалось сильное задымление, в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Силами столичных пожарных было спасено 13 человек, из них 9 детей. В тушении огня принимали участие 20 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Астаны.

По данным департамента, в 18:05 распространение огня удалось остановить, а в 18:10 его полностью потушили.

"Жертв и пострадавших нет", – добавили в пресс-службе департамента по ЧС Астаны.

Пожар в многоэтажке в Астане. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Пожар в многоэтажке в Астане. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995102-13-chelovek-spasli-iz-goryaschey-mnogoetazhki-v-astane-foto/