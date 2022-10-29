Названа предварительная причина пожара в здании Минобороны Казахстана

Пожар. Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали пожар, который сегодня произошел в их здании, а также назвали возможную причину случившегося, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их информации, 29 октября в 13.25 часов в одном из кабинетов здания Министерства обороны произошло возгорание офисной мебели.

"Предварительная причина - короткое замыкание электрической проводки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в социальных сетях стали распространять видео пожара в здании Министерства обороны Казахстана. В МЧС пояснили, что факт действительно был. Спасатели установили, что произошло возгорание офисной мебели в одном из кабинетов на площади 10 кв. м. В 13.42 часов пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994865-nazvana-predvaritelnaya-prichina-pozhara-v-zdanii-minoborony-kazahstana/