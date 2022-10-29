Здание Минобороны загорелось в Астане (видео)

Пожар. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео пожара в здании Министерства обороны РК в Астане. В пресс-службе МЧС подтвердили информацию и рассказали некоторые подробности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Горит здание Министерства обороны РК в столице. Подробности уточняются", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию.

"Поступил вызов. В настоящее время наши подразделения находятся на месте. Серьезного ничего нет. Уже установлено, что произошло возгорание офисной мебели в одном из кабинетов на площади 10 кв. м. В 13.42 часов пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее пожар вспыхнул в здании научно-исследовательского института в Алматы, расположенного по адресу: улица Нурпеисова, 2а. Горело помещение на втором этаже на площади 45 квадратных метров. Возгорание потушили. Огнеборцы стали устанавливать причину случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994859-zdanie-minoborony-zagorelos-v-astane-video/