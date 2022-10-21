Пауэрбанк взорвался у одного из пассажиров в аэропорту Алматы (видео)

Кадр из видео со взрывом: t.me/caa_kaz

У пассажира, летевшего из Алматы в Бишкек 19 октября, взорвалось в аэропорту портативное зарядное устройство. Ситуацию прокомментировал Комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале.

По данным комитета, 19 октября при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом из Алматы в Бишкек, произошло возгорание портативного зарядного устройства (powerbank).

"В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств Департамент упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации – уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств", – сообщили в КГА.

Представители комитета отмечают, что, согласно инструкции, запасные батареи, включая блоки питания (так называемые powerbank) должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания, путем помещения в оригинальную розничную упаковку или иным образом изолируя клеммы, например, заклеивая открытые клеммы скотчем или помещая каждую батарею в отдельный пластиковый пакет или защитный чехол.

В случае если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции Технической инструкции ИКАО.

В КГА напомнили, что безопасность полетов зависит также от ответственности каждого пассажира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993784-pauerbank-vzorvalsya-u-odnogo-iz-passazhirov-v-aeroportu-almaty-video/