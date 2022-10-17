Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий - ожидается сильный ветер и туман, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

18 октября ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

Завтра ночью на севере, юге, в центре Абайской области синоптики прогнозируют туман.

Во вторник на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

Днем 18 октября на горных перевалах Туркестанской области возможно усиление ветра - северо-восточный ветер будет достигать 15-20 м/с.

Завтра на севере и западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ухудшение погодных условий ожидается на севере и востоке Северо-Казахстанской области - синоптики прогнозируют сильный ветер 15-20 м/с.

18 и днем 19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью 18-20 октября в горных районах будет туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 18-20 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается 2 градуса мороза.

Ночью 18 октября на севере Павлодарской области возможет туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993120-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/