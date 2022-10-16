24-этажный небоскреб загорелся в Стамбуле

Пожар в небоскребе в Стамбуле. Кадр из видео: t.me/turknws

Сильный пожар охватил 24-этажное здание в Стамбуле. Кадры с места ЧП появились в соцсетях, жителей дома в срочном порядке эвакуировали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в районе Фикиртепе. Возгорание началось на нижних этажах 24-этажного дома, постепенно огонь охватил и верхние этажи.

На место прибыли пожарные расчеты сразу из четырех районов города. Жильцов дома и ряда соседних зданий эвакуировали. Огонь уже удалось потушить.

О погибших или пострадавших не сообщается.

Жительница дома, в котором начался пожар, рассказала журналистам, что ее семья успела выйти самостоятельно.

"Выключилось электричество, и не успел включиться генератор, мы увидели черный дым на улице", — поделилась турчанка.

Между тем пользователи соцсетей делятся кадрами с места ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992936-24-etazhnyy-neboskreb-zagorelsya-v-stambule-video/