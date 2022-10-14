Момент взрыва автомобиля попал на видео в Мангистау

Взрыв автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/beyneutoday

Момент взрыва автомобиля попал на видео в Мангистауской области. Кадры распространяют в социальных сетях. Подробности происшествия рассказали в ДЧС региона, передает Lada.kz.

Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва автомобиля попал на видео.

В ДЧС Мангистауской области рассказали, что сообщение о возгорании Audi 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14.38 часов.

"Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14.58 часов. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в августе текущего года взрыв разрушил несколько квартир в пятиэтажном жилом доме в Темиртау.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992738-moment-vzryva-avtomobilya-popal-na-video-v-mangistau/