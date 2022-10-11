Ущерб от сентябрьских лесных пожаров в ВКО составил более 1 млрд тенге

Инспекция в ВКО. Фото: YK-News.kz

Комиссия, созданная приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира, провела служебные расследования пяти крупных лесных пожаров в ВКО, произошедших в период со 2 по 7 сентября, передает YK-News.kz.

Служебные расследования были проведены комиссией с 26 сентября по 7 октября.

В инспекции пояснили, что основной причиной возгорания были неблагоприятные погодные условия.

"По итогам расследований выявлено, что основной причиной возгорания явились неблагоприятные погодные условия — сухая жаркая погода с резким порывистым ветром, а основными причинами распространения огня — труднодоступная горная местность, отсутствие вблизи места возгорания открытых источников для забора воды, — сообщили в Восточно-Казахстанской инспекции леса.

Помимо этого, возможными причинами пожаров могут быть использование сельхозтехники без искрогасителя и возгорание бытового мусора. В инспекции сообщили, что все материалы расследования были переданы в правоохранительные органы для установления точной причины пожаров.

По данным инспекции, общая площадь лесных пожаров в ВКО в сентябре составила свыше 11 тысяч га. Из них 6,5 тыс. га - лесопокрытая площадь. Ущерб, нанесенный огнем, превысил миллиард тенге. На тушение возгораний потратили 31,1 млн тенге.

Ранее в МЧС сообщили, что практически все пожары в ВКО ликвидированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992200-uscherb-ot-sentyabrskih-lesnyh-pozharov-v-vko-sostavil-bolee-1-mlrd-tenge/