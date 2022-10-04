"Море машин": 10 авто оказались под водой в Атырауской области (видео)

Машина в воде. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Атырауской области машины оказались под водой из-за вышедшего из берегов Каспийского моря. Происшествие сняли на видео. Ситуацию прокомментировали в МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Море машин. Нет, они не заезжали в воду, Каспий сам вышел на берег (из-за ветра) в районе аула Жанбай в Атырауской области", - говорится в подписи к видео.

По информации МЧС РК, 3 октября в 13.40 часов в 40 км от села Исатай на побережье Каспийского моря из-за сильного порывистого ветра (по данным РГП "Казгидромет", до 23 м/с) произошло поднятие уровня воды.

В результате около 10 автомобилей (владельцы - рыбаки, охотники) частично остались под водой.

Вечером того же дня вода отошла, после чего все уехали с данного участка. Информация о пострадавших не поступала.

В ведомстве добавили, что 2 октября ДЧС Атырауской области распространил штормовое предупреждение. Связано оно было с тем, что на западе и юге региона ожидалась пыльная буря. Также был возможен ветер на большей части области 15-20, на западе - порывы 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990975-more-mashin-10-avto-okazalis-pod-vodoy-v-atyrauskoy-oblasti-video/