25 тысяч жителей пригорода Алматы осталось без воды (видео)

Люди у водовоза. Кадр из видео: КТК

Из-за аварии на скважине без воды остался целый жилой комплекс в пригороде Алматы. Проблема началась два дня назад. Местные жители скупили всю воду в маленьких магазинах у дома, но этого недостаточно, передает сайт телеканала КТК.

Без воды осталось 25 тысяч жителей ЖК "Асыл Арман". Уже два дня люди надеются, что из кранов побежит вода, но пока этого не происходит.

"Ни горячей, ни холодной воды нет. Не можем ни попить, ни руки помыть, ни постирать и даже нормально естественную нужду справить. Из-за отсутствия воды в бачке туалет не смывает. У меня трое маленьких внуков. Для нашей семьи это настоящая проблема", – заявила одна из местных жительниц.

Люди набирают воду в автономных аппаратах на улице, однако и они не всегда работают. Отмечается, что из-за большого наплыва населения установка дала сбой.

Невозможно найти воду даже в местных магазинах – ее раскупили в первый же день. Такого ажиотажа, говорят продавцы, они еще не видели.

"У нас нет воды сейчас. Даже для продажи нет. Даже литровой нет. Мы заказали, но еще не привезли", – рассказала продавец одного из магазинов.

Как заявили коммунальщики, на скважине, которая питает жилой район, случилась крупная авария – произошел обвал грунта. Сейчас специалисты пытаются устранить последствия, но сколько времени на это понадобится, они не знают.

"Вот глубинный насос. То, что там обвал был, оно заклинило насос. Сейчас мы наполняем резервуар с двумя дополнительными насосами. Резервуар дополняется. Как наполнится, мы сразу дадим жителям "Асыл Армана" холодную воду.

Вечером и утром мы по графику будем давать жителям "Асыл Армана" воду. Только холодную, потому что мы горячую воду не сможем предоставить", – объяснил старший специалист ОО "АлатауКомСервис" Даурен Саурык.

Пока к домам организовали подвоз воды в цистернах. Представители коммунальных служб обещают, что до полного устранения аварии водовоз будет курсировать в жилой комплекс регулярно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990882-25-tysyach-zhiteley-prigoroda-almaty-ostalos-bez-vody-video/