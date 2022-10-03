Спасатели Усть-Каменогорска вытащили из ямы троих щенков и сняли с дерева кота

Спасатели извлекают щенков из ямы. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

Сотрудники специализированного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области пришли на помощь троим щенкам, которые несколько часов пробыли в яме, и сняли с дерева кота, сообщает ДЧС ВКО на своей официальной странице в Instagram.

Сообщается, что спасатели извлекли щенков из 2,5-метровой ямы, где они находились на протяжении нескольких часов. Писк животных услышала проходившая мимо женщина, она же и вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО спустились в яму и подняли щенков наверх.

Помощь спасателей понадобилась и коту, который забрался на высокое дерево в районе улицы Металлургов, испугавшись собак. Очевидцы пытались его снять, но в итоге спустя день обратились за помощью в службу "112". Животное было спасено при помощи трехколенной лестницы, по которой спасатели забрались на дерево и сняли кота.

"В районе улицы Металлургов помощь понадобилась коту, который забрался от испугавших его собак на высокое дерево и никак не мог спуститься. Очевидцы пытались его снять и приманивали вкусным кормом, но кот упорно не сдавался", – говорится в публикации.

В ДЧС ВКО напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990806-spasateli-ust-kamenogorska-vytaschili-iz-yamy-troih-schenkov-i-snyali-s-dereva-kota/