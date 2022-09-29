Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Лондона

Поврежденный хвост самолета Icelandair. Фото: twitter.com/ashley50439353

В лондонском Хитроу два пассажирских самолета исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air столкнулись на взлетно-посадочной полосе, передает Daily Mail.

Представители аэропорта подтвердили, что инцидент между двумя коммерческими пассажирскими самолетами произошел в среду вечером, 28 сентября. Информации о пострадавших нет.

"Экстренные службы находятся на месте инцидента с участием двух самолетов на аэродроме", – сообщил представитель аэропорта.

Отмечается, что экстренные службы приступили к расследованию происшествия в аэропорту Хитроу.

По словам очевидца, крылья самолетов столкнулись во время руления. На фотографиях можно заметить, что хвост самолета Icelandair был поврежден крылом воздушного судна Korean Air.

Напомним, в августе власти американского города Уотсонвилл в штате Калифорния сообщили, что в результате столкновения двух самолетов в воздухе погибли несколько человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990204-dva-passazhirskih-samoleta-stolknulis-v-aeroportu-londona/