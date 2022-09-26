Пожар в предгорье Алматы ликвидировали. Его тушили почти 4 часа

Пожар в предгорье Алматы. Фото: Telegram / ALMATY_KRIS_P

Пожарным и госинспекторам удалось ликвидировать пожар в Нижне-Алматинском лесничестве – с огнем боролись несколько десятков человек и вертолет, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Иле-Алатауском национальном природном парке, пожар начался примерно в 09:50 в ущелье "Просвещенец", ближе к тропе, ведущей на "Кок-Жайлау 2". О возгорании сообщил пилот вертолета "Саванна-8" во время утреннего облета.

По информации ДЧС Алматы, в 13:03 огнеборцам удалось локализовать возгорание (остановить распространение огня), а в 13:28 – ликвидировать его.

На месте ЧП работали 55 госинспекторов нацпарка, 56 сотрудников ДЧС, 6 сотрудников "Казавиалесохраны". В тушении были задействованы также вертолет МЧС, 13 единиц техники ДЧС, служебный конный патруль и техника госинспекторов нацпарка.

"Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности, перепадами высот, невозможностью применения техники. Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты", — пояснили в департаменте.

В ДЧС напомнили также, что 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

"В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в предгорьях Алматы загорелся сухостой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989603-pozhar-v-predgore-almaty-lokalizovali/