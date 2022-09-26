Молния ударила в самолет с десятками пассажиров на борту

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В самолет авиакомпании EasyJet, который выполнял рейс из Милана в Неаполь, ударила молния. На борту воздушного судна находились десятки пассажиров, передает Lenta.ru со ссылкой на Il Messaggero.

По данным издания, на борту самолета находились 90 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал. Однако в результате попадания молнии было повреждено крыло воздушного судна.

Сообщается, что самолет, принадлежащий компании EasyJet, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту города Бари. И уже оттуда всех пассажиров доставили в пункт назначения наземным транспортом.

Ранее в августе самолет, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, был задержан на более чем семь часов из-за попадания молнии в воздушное судно. Самолет был заменен на резервный борт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989569-molniya-udarila-v-samolet-s-desyatkami-passazhirov-na-bortu/