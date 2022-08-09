Рейс Алматы – Нур-Султан задержали на семь часов из-за попадания молнии в самолет

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Рейс Алматы – Нур-Султан задержали более чем на семь часов после попадания молнии в самолет. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейс КС 855 направлением Алматы – Нур-Султан планировался к вылету по расписанию в 19.45 8 августа.

"По причине попадания молнии в самолет во время выполнения предыдущего рейса воздушное судно было заменено на резервный борт группы компаний, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 по маршруту Алматы – Нур-Султан – Алматы, и задержка должна была составить 3 часа 45 минут.

Однако задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султан и технической неисправности воздушного судна", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В общей сложности, задержка рейса КС 855 составила 7 часов 15 минут, отметили в авиакомпании.

"Пассажирам были предоставлены напитки и питание, некоторые пассажиры были пересажены на другие рейсы. Пассажирам бизнес-класса предоставляется ваучер на билеты, эквивалентном 100 долларов США. Мы сожалеем о доставленных неудобствах", - заключили в Air Astana.

Ранее президент авиакомпании Питер Фостер объяснил, почему происходят задержки рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982390-reys-almaty-nur-sultan-zaderzhali-na-sem-chasov-iz-za-popadaniya-molnii-v-samolet/