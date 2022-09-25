Пожар в Бурабае локализован (видео)

Кадры с места ЧП: instagram.com/tjm_mchs

В нацпарке "Бурабай" продолжают тушить пожар на горе Кокшетау. К этому часу огнеборцам удалось локализовать возгорание, сообщается на официальной Instagram-странице МЧС РК.

Предварительная площадь пожара - 300 квадратных метров.

К 11:13 огнеборцам удалось локализовать пожар, о ликвидации будет сообщено дополнительно.

На месте ЧП сейчас работают более 200 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников нацпарка.

В тушении также задействован вертолетом "Казавиаспас". Он уже сбросил в общей сложности 36 тонн воды.

"Угрозы распространения и пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за горной местности пожарным пришлось пешком добираться до возгорания. Использовать пожарную технику и мотопомпы здесь невозможно, поэтому огонь спасатели тушат с помощью опрыскивателей, мотыг и граблей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989484-pozhar-v-burabae-lokalizovan-video/