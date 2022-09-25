Пожар случился на горе Кокшетау в Бурабае: к тушению подключили вертолет (видео)

Лесной пожар. Иллюстративное фото: ДЧС ВКО

В воскресенье, 25 сентября, утром на горе Кокшетау на территории нацпарка "Бурабай" начался пожар. На место ЧП направился вертолет, сообщает официальный сайт МЧС РК.

Согласно предварительным данным, пожар случился на высоте примерно 800 метров - загорелась растительность.

Площадь и причины возгорания сейчас устанавливаются.

На место ЧП в пешем порядке отправились несколько десятков пожарных и сотрудников нацпарка. По поручению министра для тушения пожара задействовали вертолет.

Отмечается, что тушение лесного возгорания в горах осложняется тем, что применение землеройной и почвообрабатывающей техники ограничено, а на каменистых почвах вообще исключено. Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным.

"Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении", - говорится в сообщении.

Вертолет "Казавиаспаса" уже приступил к тушению. Сейчас с огнем борются 158 сотрудников ДЧС Акмолинской области и 70 работников нацпарка "Бурабай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989471-pozhar-sluchilsya-na-gore-kokshetau-v-burabae-k-tusheniyu-podklyuchili-vertolet-video/