Пассажирский поезд произвел экстренную остановку в Карагандинской области

Поезд на ж/д пути. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

21 сентября в 04.27 часов пассажирский поезд сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда-Астана. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации перевозчика, причиной случившегося стала неисправность технического вагона. Количество пассажиров в поезде - 184. Жертв и пострадавших нет.

АО "Пассажирские перевозки" занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения согласно проездным документам.

В нацкомпании отметили, что пассажиры поезда (184 человека) с перегона Мырза-Шокай до станции Астана рассажены на поезд Алматы - Нур-Султан - Нурлы жол ("Тальго").

Для вывоза пассажиров, следовавших до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск организован отдельный состав из стандартных вагонов (4 купейных вагона).

При этом поезд №105/106 Алматы-2 - Петропавловск отменяется на 2 рейса до 26 сентября.

Сегодня состав с неисправным техническим вагоном доставят на ПТО "Тальго" ст.Астана для замены на другой технический вагон, находящийся в резерве. Будет проведен технический осмотр всех вагонов в составе.

В КТЖ добавили, что для проведения расследования создана комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988825-passazhirskiy-poezd-proizvel-ekstrennuyu-ostanovku-v-karagandinskoy-oblasti/