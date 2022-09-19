Мужчина погиб при строительстве школы в Павлодаре

Погибший Петр Раков. Фото: из семейного архива

48-летний Петр Раков упал с высоты 6 метров при строительстве новой школы в микрорайоне "Сарыарка" в Павлодаре. С места его госпитализировали, но спустя сутки он скончался в больнице. Вдова погибшего на протяжении года пыталась довести дело до суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала Любовь Ракова, ее супруг в июле прошлого года упал при монтаже оконных рам. Произошло это в школе, которую на тот момент еще строили в микрорайоне "Сарыарка" в Павлодаре. Петр получил тяжелые травмы.

"У него шейные позвонки и все ребра были сломаны, внутричерепная травма, тазобедренная часть полностью была выбита. У него челюсть тоже сломана была. На следующий день где-то в 16 часов позвонили и сказали, что муж скончался", - пояснила вдова.

Стройка в Павлодаре. Фото: предоставлены Любовью Раковой

После случившегося, по словам женщины, трудовые инспекторы провели расследование и установили 100-процентную вину работодателя.

Однако дело оказалось нелегким. Любовь на протяжении года пыталась довести его до суда и лишь летом 2022 года она встретилась с работодателем в зале заседаний. В итоге мужчине вынесли приговор.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать руководящие и ответственные должности в сфере проведения строительных работ на этот же срок", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Однако в связи с амнистией осужденный был освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

В суде отказали в удовлетворении гражданского иска, пояснив, что моральный вред возмещать в данном случае должна компания, в которой работал Петр Раков, а не обвиняемый.

Между тем вдова с приговором не согласна и не исключает, что будет обращаться в апелляционную инстанцию. Вердикт пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988541-muzhchina-pogib-pri-stroitelstve-shkoly-v-pavlodare/