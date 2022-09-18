Мощное землетрясение произошло на Тайване: разрушены дороги и здания (видео)

Разрушенная дорога на Тайване. Кадр из видео: twitter.com/COSMOSTianRen

Сегодня на юго-восточном побережье Тайваня произошло мощное землетрясение. Очевидцы сообщают о разрушениях и выкладывают в соцсети видеозаписи последствий подземных толчков.

В воскресенье, 18 сентября, недалеко от города Тайдун на юго-восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,8, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что толчки происходили на глубине около 7 километров.

По сообщению тайваньских СМИ, недалеко от эпицентра обрушился двухэтажный жилой дом. Также есть сведения о том, что толчки ощущались и в северной части острова – в Тайбэе.

Информации о пострадавших пока нет.

На кадрах, опубликованных очевидцами в , можно заметить разрушенную дорогу и качающийся возле перрона поезд. Также пользователи выкладывают в Сеть видео разрушенных зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988378-moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-tayvane-razresheny-dorogi-i-zdaniya-video/