42-этажное здание охватило пламенем в китайском городе Чанша (видео)

Горящее здание в Чанше в Китае. Кадр из видео: twitter.com/Xinyan_Huang

В городе Чанша в Китае загорелся небоскреб, в котором располагается компания China Telecom. Пламенем были охвачены десятки этажей, сообщает Channel NewsAsia.

Сегодня днем в столице южной китайской провинции Хунань, в городе Чанша, загорелось 42-этахное офисное здание компании China Telecom.

Как сообщила китайская гостелекомпания CCTV, из здания валил густой дым, а десятки этажей были охвачены огнем.

Позже пожарная служба провинции Хунань заявила, что пожар был потушен. По предварительным данным, никто не пострадал. В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыли 36 пожарных машин и 280 огнеборцев.

По предварительным данным, загорелась внешняя стела 218-метрового небоскреба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988243-42-etazhnoe-zdanie-ohvatilo-plamenem-v-kitayskom-gorode-chansha-video/