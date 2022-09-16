42-этажное здание охватило пламенем в китайском городе Чанша (видео)
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В городе Чанша в Китае загорелся небоскреб, в котором располагается компания China Telecom. Пламенем были охвачены десятки этажей, сообщает Channel NewsAsia.
Сегодня днем в столице южной китайской провинции Хунань, в городе Чанша, загорелось 42-этахное офисное здание компании China Telecom.
Как сообщила китайская гостелекомпания CCTV, из здания валил густой дым, а десятки этажей были охвачены огнем.
Позже пожарная служба провинции Хунань заявила, что пожар был потушен. По предварительным данным, никто не пострадал. В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыли 36 пожарных машин и 280 огнеборцев.
По предварительным данным, загорелась внешняя стела 218-метрового небоскреба.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988243-42-etazhnoe-zdanie-ohvatilo-plamenem-v-kitayskom-gorode-chansha-video/