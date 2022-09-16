По всей границе Кыргызстана и Таджикистана идут столкновения

Солдаты с оружием. Иллюстративное фото: mil.gov.kg

Кыргызстан и Таджикистан вновь сообщили о столкновениях на государственной границе. Стороны конфликта отмечают, что ситуация продолжает оставаться напряженной.

Как передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пограничную службу ГКНБ КР, таджикские военные ведут обстрел позиций Кыргызстана в шести местах. Пограничники Таджикистана открыли огонь из стрелкового и группового оружия, ведется минометный обстрел.

"По состоянию на 08:25 обстановка на кыргызско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы. Военнослужащие ПС ГКНБ КР, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь", – говорится в заявлении.

Жители приграничных сел эвакуируются вглубь территории Кыргызстана. Они сообщают, что стрельба по их селам со стороны Таджикистана началась примерно в 8:05 утра.

В ходе столкновений, по предварительной информации, ранены четыре военнослужащих Кыргызстана, пишет издание.

"Ховар" со ссылкой на пресс-службу пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан пишет, что 16 сентября примерно в 04:50 утра (05:50 по Нур-Султану) пограничники Кыргызстана обстреляли их пограничную заставу "Душанбе".

"Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониен, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 6:30 утра (7:30 по Нур-Султану) стороны договорились о прекращении огня, однако кыргызские военные не соблюдают договоренности и продолжают обстрел Таджикистана.

Sputnik Таджикистан сообщает, что в результате обстрела погиб один гражданский.

Напомним, 14 сентября на кыргызско-таджикской границе между пограничниками случилась перестрелка. В результате инцидента с применением оружия на границе Кыргызстана и Таджикистана скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона сообщила о раненых военнослужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988109-po-vsey-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-idut-stolknoveniya/