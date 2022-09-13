Пожар в горах Жетысуской области удалось потушить спустя четыре дня

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

8 сентября на участке "Кендир Сакал" вблизи станции Достык в горах Жетысуской области разгорелся природный пожар. Вчера днем огнеборцам удалось потушить возгорание, передает "МИА Казинформ".

Как сообщили изданию в ДЧС региона, распространение огня удалось остановить еще 10 сентября в 10:00. Полностью пожар был потушен вчера, 12 сентября, в 15:15 на ориентировочной площади 500 гектаров.

Отмечается, что всего в ликвидации пожара участвовали 232 человека, два вертолета, 26 единиц техники, 60 ранцевых опрыскивателей и 11 лошадей.

"Двумя вертолетами МИ-8 и МИ-171 АО "Казавиаспас" в общей сложности за четыре дня были осуществлены 32 сброса воды, объемом 96 тонн. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Также пожарные боролись с огнем на участке "Каралы" на территории КГУ "Уйгентасского лесного хозяйства". Там загорелась сухая трава, кустарники и лиственный лес на ориентировочной площади 100 гектаров.

Ранее сообщалось, что уже несколько дней пожарные борются с огнем на участке "Кендир Сакал" вблизи станции Достык в горах Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987583-pozhar-v-gorah-zhetysuskoy-oblasti-udalos-potushit-spustya-chetyre-dnya/