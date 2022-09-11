Пожар в горах в Жетысу не могут потушить уже четыре дня: привлечены вертолеты

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Уже четвертый день пожарные борются с огнем на участке "Кендир Сакал" вблизи станции Достык в горах Жетысуской области. К этому часу вертолеты сбросили 84 тонный воды, передает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на ДЧС Жетысуской области, на территории установлено 10 очагов тления в лесном массиве на предварительной площади 70 га.

"С 8 сентября по настоящее время вертолетами были осуществлены 28 сброса воды - 84 тонны. Работа по тушению пожара продолжается. В ликвидации пожара всего задействованы 188 человек, два вертолета, 21 единица техники, 60 ранцевых опрыскивателей и шесть лошадей", - цитирует издание пресс-службу ведомства.

Спасатели также борются и с пожаром на участке "Каралы" на территории Уйгентасского лесного хозяйства. Там загорелись сухая трава, кустарники и лиственные леса на ориентировочной площади 100 га.

"Вертолетом было осуществлено два сброса воды - 6 тонн. Работа по тушению пожара продолжается. В ликвидации всего задействованы 71 человек, 11 единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне был ликвидирован последний очаг природного пожара в Костанайской области - его тушили больше недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987211-pozhar-v-gorah-v-zhetysu-ne-mogut-potushit-uzhe-chetyre-dnya-privlecheny-vertolety/