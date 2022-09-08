Карантин из-за сибирской язвы ввели в одном из районов Костанайской области

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В Костряковском сельском округе Федоровского района Костанайской области ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой крупного рогатого скота, передает издание ElDala.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на проект решения акима сельского округа, на карантин будет закрыто село Запасное.

В областном ДСЭК еще весной сообщали, что в Костанайской области выявлено 156 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве. Это населенные пункты, на территории которых имеются сибиреязвенные захоронения больного скота. Всего в области имеется 308 таких захоронений.

Отмечается, что основным источником сибирской язвы являются больные животные. Вся продукция от вынужденно забитых больных животных считается инфицированной и непригодной для употребления в пищу. Даже длительная варка мяса не гарантирует освобождения от возбудителя. Поэтому павших животных необходимо утилизировать методом сжигания в инсенераторных печах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986718-karantin-iz-za-sibirskoy-yazvy-vveli-v-odnom-iz-rayonov-kostanayskoy-oblasti/