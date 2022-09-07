Дважды за день произошло аварийное отключение в электросетях KEGOC

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В среду два раза за один день отключилась воздушная линия, по которой осуществляется энергоснабжение Южной зоны Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "KEGOC".

7 сентября в 15:38 отключилась воздушная линия (ВЛ) 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь, входящая в состав транзита Север-Юг.

В KEGOC заявили, что противоаварийная автоматика отработала штатно, удалось сохранить параллельную работу ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики составил 615,9 МВт, в том числе:

Алматинская область – 180 МВт;

Жетысуская область – 60 МВт;

Карагандинская область – 182 МВт;

Улытауская область – 13 МВт;

Туркестанская область – 36,4 МВт;

Жамбылская область – 144,5 МВт.

В 15:59 воздушную линию вновь включили, энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

Тем не менее уже в 18:58 та же воздушная линия отключилась повторно. На этот раз предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики составил 295 МВт.

В 19:22 напряжение на воздушную линию вновь подали, в 19:24 ее включили в транзит, энергоснабжение потребителям восстановили.

В KEGOC добавили, что в обоих случаях предварительная причина отключения – степной пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986688-dvazhdy-za-den-proizoshlo-avariynoe-otklyuchenie-v-elektrosetyah-kegoc/