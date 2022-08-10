Число погибших и пропавших без вести из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 16

Пешеходы переходят затопленную дорогу. Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

В Южной Корее количество погибших без вести из-за сильных ливней увеличилось до девяти человек, семеро числятся пропавшими без вести, еще 17 получили различные травмы, передает Yonhap.

"16 человек погибли или пропали без вести, более 2500 домов и зданий было затоплено в результате рекордных на этой неделе осадков, которые обрушились на Сеул и другие регионы страны", – пишет агентство со ссылкой на официальные лица Южной Кореи.

По данным Корейского метеорологического управления, с понедельника по среду утром в Сеуле выпало в общей сложности 525 мм осадков.

Правительство сообщило, что девять человек погибли, семеро числятся пропавшими без вести, еще 17 получили ранения.

Всего было затоплено 2676 домов и построек, большинство из них в Сеуле.

Напомним, в понедельник, 8 августа, сильные дожди обрушились на столицу Южной Кореи и прилегающие регионы. Из-за ливней были затоплены дома, машины и станции метро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982568-chislo-pogibshih-i-propavshih-bez-vesti-iz-za-livney-v-yuzhnoy-koree-uvelichilos-do-16/